Usa 2024 | Hillary Clinton e i dubbi sulla ricandidatura di Joe Biden | «La sua età è un problema»

(Di martedì 23 maggio 2023) L’età di Joe, dallo scorso mese ricandidato ufficialmente alla presidenza Usa? È un. Parola dell’ex Segretaria di Stato Usa, ed ex candidata alla Casa Bianca,. Durante il Financial Times Weekend Festival a Washington, la senatrice dem ha confidato di aver dei timori sull’anzianità dell’attuale presidente degli Stati Uniti, in corsa per la rielezione nel. «La sua età è una questione legittima e le persone hanno tutto il diritto di considerarla», ha sottolineato, allontanandosi dalla posizione di molti leader democratici che invece hanno a più riprese respinto le preoccupazioni. Sedovesse conquistare il secondo mandato, concluderebbe la sua carriera politica a 86 anni. Già oggi è il presidente più anziano della storia ...

Il prossimo anno simili tentativi potrebbero intensificarsi, anche in vista delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti a novembreParola dell'ex Segretaria di Stato, ed ex candidata alla Casa Bianca, Hillary Clinton . Durante ... in corsa per la rielezione nel. "La sua età è una questione legittima e le persone hanno ...Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Riminila nostra Partner App gratuita ! ...

USA 2024: Ron DeSantis pronto a scendere in campo contro Trump Money.it

La cinque porte giapponese si aggiorna: estetica e motorizzazioni non cambiano, ma migliorano le dotazioni di serie, Adas compresi ...Per l'ex segretario di stato Usa Hillary Clinton, l'età del presidente Joe Biden è una questione legittima. (ANSA) ...