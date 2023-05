Uno studio potrebbe folgorare gli imprenditori italiani | “I lavoratori che mancano si trovano pagandoli di più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023)sembrare la scoperta dell’acqua calda ma nel panorama italiano risuona come una rivelazione epocale. Le aziende che offrono salari più alti fanno molta meno fatica a trovare idi cui hanno bisogno A metterlo nero su bianco, con qualche cifra, è unodel centro di ricerca della confederazione europea dei sindacati (Etuc), l’istituto European Trade Union. Emerge che le attività che fanno più fatica a trovare manodopera offrono salari in medi più bassi del 9% rispetto a quelle che non hanno particolari problemi di organico. Loprende in esameassunti di 13 paesi. Vediamo il caso dell’Italia. Nei settori dove la carenza diè più elevata la paga oraria è di 14,3 euro l’ora, in quelli in cui gli organici sono più o meno al completo sale ...