“Uno stillicidio | è una mancanza di rispetto incredibile” Allegri infuriato per la sentenza sulla Juve arrivata poco prima del match

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) “Che finisca questa storia perchè è uno“, queste le parole di frustrazione e rabbia di Massimilianodopo la nuova stangatantus. Ieri, 30 minutidella partita con l’Empoli, èladella Corte d’Appello federale, che ha deciso per una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. E la partita per la Vecchia Signora non è andata bene: nel posticipo di lunedì 22 maggio della 36esima giornata di Serie A è andato in scena iltra Empoli entus, con i toscani che hanno spazzato via la formazione diper 4 reti a 1. Al tecnico non è piaciuto il nuovo verdetto della giustizia sportiva, ma soprattutto le tempistiche: “È unadi ...