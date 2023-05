Un’idea styling diversa dal solito per rinnovare un grande classico del guardaroba

Leggi su amica

(Di martedì 23 maggio 2023) A volte basta un semplice gesto perin maniera inconsueta undelche ci si è stancate di indossare sempre nello stesso modo. L’esempio calzante è quello del blazer infilato dentro i pantaloni.inconsueta che porta a dei risultati inaspettati. Sembra strano e anche un po’ complicato. Invece è una mossa molto più facile da fare di quanto si pensi. Bastano pochi accorgimenti per ottenere un look strepitoso da sfoggiare nelle ultime giornate della primavera. Come realizzare il look con il blazer dentro i pantaloni Il trucco di infilare il blazer dentro i pantaloni è stato avvistato alla sfilata primavera estate 2023 di Tibi, brand americano fondato da Amy Smilovic. La designer americana, infatti, oltre a creare abiti dall’eleganza contemporanea è molto ...