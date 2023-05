Una vela per la rinascita | un progetto a sostegno per le donne

(Di martedì 23 maggio 2023) Quante possibilità, abbiamo, per rinascere durante la nostra vita? Tante, se possiamo, infinite se vogliamo. E “Unaper la” è una di queste. Si tratta di unche promuove laterapia comealla guarigione e allarivolto a tutte leche hanno vissuto, o che stanno vivendo, momenti di intensa difficoltà. Le giornate in barca e le attività studiate nei minimi dettagli da esperti, dottori e psicologi, diventano così lo strumento di cui avevamo bisogno. Unaper laIl suo nome è “Unaper la” ed è ildi ASD MAD Mure a Dritta che si è posta l’obiettivo di aiutare, supportare e sostenere tutte le ...

Il sarlacc ècreatura delle sabbie che pare impieghi migliaia di anni per digerire le sue ... non è un caso che i nostri ci arrivino su un galeone a... La luna di Endor e gli ewok: come il ...E perché fosse in navigazione, da solo, subarca adi 14 metri, ècircostanza che deve ancora essere chiarita. Si tratta di un cittadino di nazionalità turca di 43 anni che nella tarda ...Sono orgoglioso di essere il sindaco digrande città che si sta riscoprendo e sta facendo rete ... I due eventi sono ospitati dal Windsurf Club Messina, su delega della Fede­razione Italianae ...

Viaggiava da solo su una barca a vela sospetta, soccorso al largo 43enne turco LeccePrima

Dall'ufficio stampa della Lega Navale Chiavari Il 19, 20 e 21 maggio gli atleti del Polo Vela e Voga per tutti della Lega Navale di Chiavari-Lavagna hanno ...E perché fosse in navigazione, da solo, su una barca a vela di 14 metri, è una circostanza che deve ancora essere chiarita. Si tratta di un cittadino di nazionalità turca di 43 anni che nella tarda ...