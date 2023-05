“Una tragedia non prevedibile” | l’esito della perizia sulla morte del neonato soffocato dalla madre al Pertini

(Di martedì 23 maggio 2023) Era lo scorso 7 gennaio quando unmorì all’ospedaledi Roma,tra le bracciache lo stava allattando e si era addormentata, stremata dal parto. Oggi arrivano le conclusioniconsulenza dispostapm Maria Sabina Calabretta, che ha aperto un fascicolovicenda: secondo gli esperti si è trattato di una “non”. Il professor Luigi Cipolloni, specialista in medicina legale dell’università di Foggia, ha analizzato le cartelle cliniche e dopo aver ascoltato il personale, i medici e gli infermieri in servizio nel reparto in cui si effettua il cosiddetto “rooming in” (la pratica di lasciare ilcon lain stanza, ...

... abbiamo ancora negli occhi le immagini delle zone devastate dal maltempo e vogliamo esprimere ancoravolta la nostra solidarietà ai familiari delle vittime e a chi in questaha subito ...... spero che la regione possa riprendersi da questail prima possibile. Per quanto riguarda Monaco, è sicuramentegara unica nel suo genere: stiamo viaggiando in molti luoghi speciali come ......studio sono state trasmesse intanto altre terribili immagini registrate sul posto dopo la. ha poi ricordato Massimiliano, facendo anche i nomi dei tre poliziotti in questione. 'Oggi...

Meloni in Emilia-Romagna incontra gli alluvionati: "È stata una tragedia ma sappiamo come rialzarci" RaiNews

Cosa ha verbalizzato il professor Luigi Cipolloni sul neonato morto schiacciato dalla madre: "Decesso imprevedibile" ...Si schianta con la sua auto e perde la vita sul colpo: Patrizia Gambatesa, 42 anni, è morta davanti agli occhi dei suoi figli piccoli ...