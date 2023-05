Una grande festa in musica con Romina Power | Gianni Morandi e Renato Zero

(Di martedì 23 maggio 2023) Sempreverde, come la sua ugola d’oro, Al Bano Carrisi ha da poco festeggiato 80 anni. E per fare un regalo ai tanti fan sparsi in tutta Italia, questa sera su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda 4 volte 20. Showle registrato alcuni giorni fa dove il leone di Cellino San Marco canta i suoi più grandi successi insieme ad amici del calibro di, Arisa e la mitica. The Carrisi Family: i sei figli del patriarca Al Bano guarda le foto Leggi anche ...

Non solofesta di sport ma anche un "formidabile mezzo attraverso il quale raccontare e portare Roma nel mondo" , afferma sulla mostra l' assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e ...In questo nostro periodo storico contraddistinto daguerra nel cuore dell'Europa è diinteresse comparare queste due filosofie contrapposte. Lo ha tentato in un recentissimo e brillante ...Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg, ilcapo dell'ecosistema Meta (Facebook, Instagram e ... - Il Garante per la privacy europeo ha inflittomulta da 1,2 miliardi di euro a Meta , accusata ...

Mollicone in visita al Castello Carrarese: «La rigenerazione è una grande operazione culturale» PadovaOggi

Il successo fu travolgente, tanto presto arrivarono le esperienze più disparate, pensate per far "suonare" una grande varietà di strumenti, da quelli a corda a quelli apercussione. Samba de Amigo ...“State facendo qualcosa di mai fatto prima, siete dei pionieri. E quindi, come tutti i pionieri, siete già entrati nella storia”: così Piero Pelù si rivolge allo staff di PizzAut, pizzeria di Monza ge ...