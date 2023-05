Un posto al sole | guai a dare a Marina la colpa del tradimento di Roberto

ROVIGO - Una corsa verso il, pannello dopo pannello, che ha portato il Polesine ad avere, all'inizio dell'anno, in funzione ...per numero di impianti, ma al 21. per potenza totale. A livello ...Forse perché tenevo al miodi lavoro. È andata così, nessuno ha fatto nulla e provo ... con diverse gradazioni di gravità, non segnalati da Spea, 6mila nellegallerie della Liguria. La ...La Juve si scioglie come neve ale dà l'addio alle speranze di agganciare il quarto. La sentenza, arrivata a pochi minuti dal fischio d'inizio, non basta a giustificare una prestazione ...

Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 maggio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

LOZZO ATESTINO - Il bancomat eroga più soldi di quelli richiesti e i cassieri telefonano, uno per uno, ai “fortunati” correntisti: «Venite a restituirceli o ve ...«Abbiamo visto in tv - dicono l’ingegnere Dusan Timko e il tecnico Natus Obulam, slovacchi, e il capomissione Borut Horvat, sloveno, voci impastate di sonno per il viaggio notturno - le immagini della ...