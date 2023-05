Un appello per aiutare la Romagna Scrive Pellicciari

Leggi su formiche

(Di martedì 23 maggio 2023) In genere, più si svolge una determinata attività e meno la si idealizza, tanto più se questa è legata alla propria occupazione professionale. Anche se per paradosso, questa stessa occupazione è stata all’origine scelta sotto una spinta ideale. Non si tratta di cinismo o insensibilità, è semplicemente uno dei più sorprendenti aspetti della natura umana: lo spirito di adattamento a ciò che ci si prospetta davanti, buono o cattivo, piacevole, sgradevole o drammatico che sia. Per quanto mi riguarda, mi occupo da così tanto tempo di aiuti internazionali che per poterli studiare al meglio, mi viene spontaneo de-idealizzarli. Non è facile ma è necessario davanti a una comunicazione mediatica emozionale che parla dei valori e non degli interessi (anche legittimi) che ruotano attorno all’aiuto; dice molto del “prima” (il bisogno che l’aiuto andrà a coprire) e quasi mai del “dopo” (ovvero ciò ...