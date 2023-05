Ultime Notizie – Ucraina | aereo Russia intercetta due bombardieri Usa sul Baltico

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Centro di controllo della difesa nazionale russa ha affermato che uncaccia russo Su-27 hato questo pomeriggio dueamericani B-1B sul mar, vicino alla frontiera russa. A quanto si legge sull’agenzia stampa russa Interfax, i dueamericani avevano violato “la zona di sorveglianza aerea” russa. Dopo il loro ritiro anche il Su-27 ha fatto ritorno alla sua base. “Il caccia russo si è alzato in volo conformemente alle norme internazionali sull’uso dello spazio. Non permettiamo violazioni del confine della Federazione Russa”, hanno reso noto le autorità militari di Mosca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il trailer dell'episodio finale di Succession ha scatenato emozioni contrastanti, sebbene per Kieran Culkin, la star che presta il volto a Roman Roy , gli eventi dellepuntate di Succession ...La svolta di Netflix è arrivata: l'account sarà destinato solo a un unico nucleo domestico. Stop quindi alla condivisione di password come è successo fino ad ora per la piattaforma streaming più ...Il meteo inclemente aveva fatto optare per un rinvio della manifestazione, originariamente prevista per il 18 maggio. Ora la Consulta degli studenti e l'Ufficio scolastico provinciale hanno fissato ...

La Cassa sosterrà da sola l'aumento di capitale da 580 milioni portando alla probabile diluizione del socio cinese. Resta il problema del debito ...Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la squadra di Italiano. Ecco le sue parole in conferenza ...