Ultime Notizie – “Simulazioni come Covid | un virus”

(Di martedì 23 maggio 2023) “Le, se mi è concessa una battuta, sonounche assomiglia al, si è diffuso in tutto il mondo,si è visto negli ultimi Mondiali di calcio in Qatar”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le squadre di Inter e Fiorentina, prima della finale di Coppa Italia di domani sera. A salutare il Capo dello Stato i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, e della Lega Calcio, Lorenzo Casini, e gli allenatori dei due club, Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano. Presenti il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il ct della Nazionale, Roberto Mancini. Inter e Fiorentina hanno “una storia alle spalle molto importante. A causa della mia età ricordo la Fiorentina di Costagliola e l’Inter di Lorenzi, e dopo qualche anno ho ...

Siglata questa mattina a Palazzo Mosti la convenzione attraverso la quale il Comune di Benevento si impegna a garantire all'Agenzia campana per l'edilizia residenziale ( Acer ) l'accesso informatico ...Al via il 9,10 e 11 giugno a Campoli del Monte Taburno la 'Festa della Ciliegia' , l'evento targato Pro Loco 'Monte Taburno' con il patrocinio del Comune e dell' Unpli provincial e. Si ripropone, ...Il conduttore ha infatti chiesto: " Non ho capito dalleche ci sono in giro se sei ancora ... Potrebbe essere colpa del famoso "terzo incomodo" di cui si è parlato nellesettimane, così ...

Guerra Ucraina Russia. Medvedev: "gli F-16 avvicinano l'apocalisse nucleare". DIRETTA Sky Tg24

"In questo modo forniremo un aiuto immediato alle imprese agricole gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato l'Emilia - Romagna negli ultimi giorni", spiega il ministro ...«Mi sono occupato - spiega il giovane ricercatore - di alcuni anticoagulanti di ultima generazione che ho dimostrato possono essere utilizzati non solo in generale ma anche somministrati a chi ha ...