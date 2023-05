Ultime Notizie – Sharing economy | tra aziende miliardarie e buchi legislativi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023). Accesso contro possesso. E’ difficile dire quale modello di business prevarrà in futuro, quello che è certo è che la “” (l’economia della condivisione e dell’accesso) sembrava vivere prima della pandemia una crescita dirompente e inarrivabile. Lain sé è un modello di business né nuovo né particolarmente innovativo: è Internet che la trasforma moltiplicandone in maniera esponenziale i numeri e la capillarità dei servizi. Per intenderci: la vecchia rete di B and B (Bed and Breakfast) può essere considerata l’antecedente di Airbnb (la piattaforma on line che consente di affittare camere e/o appartamenti) però quest’ultima in poco tempo è arrivata ad offrire un milione e mezzo di camere divenendo di gran lunga la più grande catena ...