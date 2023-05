Ultime Notizie Serie A | Allegri sempre più in bilico | infortunio Lazovic

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve,rischia l’esonero La Juventus starebbe valutando un nuovo allenatore. Hellas Verona, lesione di basso grado per: leDarko, giocatore dell’Hellas Verona, si è infortunato durante la scorsa partita di campionato contro l’Atalanta. Juve, interrotti i colloqui con Di Maria: niente rinnovo Angel Di Maria, attaccante della Juventus, non rinnoverà il suo contratto e lascerà i bianconeri a fine stagione. Cannavaro: «Sentenza Juve? È giusto che chi sbagli paghi, ma magari alla fine del torneo» Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus, ha parlato a margine di un evento organizzato da ...