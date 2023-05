Ultime Notizie Roma del 23-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato decreto legge sull’ emergenza maltempo con misure ad hoc per alluvione che ha colpito l’Emiliagna e le marche i premier Giorgia Meloni è un DL con i primi interventi urgenti ci sono molte misure complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite il decreto prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto proclamato il lutto nazionale per la giornata di domani 24 Maggio alla riunione sull’emergenza con Bonaccini e i sindaci delle località alluvionate il Presidente del Consiglio ha auspicato che si continui a lavorare insieme anche nella fase della Ricostruzione 3 Larice serve il grande impegno di ...