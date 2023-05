Ultime Notizie Roma del 23-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura in Emiliagna approvato il decreto legge maltempo Giorgia Meloni stanziati oltre due miliardi resta l’allerta rossa la conta dei danni il popolo delle terre allagate stop a tasse e contributi fino al 21 agosto indennità da €3000 per gli autonomi Bonacini giovedì verrà il presidente von der leyen in Ucraina battaglia belgorod per Borella addestramento degli F16 è già iniziato blitz di fronte il cardinale zuppi non resti solo la logica del conflitto si torna di parlare di coronavirus previsto nuovo andata in Cina con piccola fine giugno e 65 milioni di casi a settimana l’anniversario della strage di Capaci Mattarella La mafia è un cancro Ma non è invincibile l’omaggio del premier Meloni Chiara colosimo eletta presidente dell’antimafia PD 105 ...