Ultime Notizie Roma del 23-05-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale nella riunione del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi è stato dato il via libera i primi provvedimenti per fronteggiare l’emergenza maltempo abbiamo approvato un’ordinanza di protezione civile che estende lo stato di emergenza i comuni colpiti dalla seconda ondata di alluvione con riserva di estenderlo anche i comuni colpiti nelle Marche in Toscana così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine della riunione la quantificazione del primo stanziamento monta un totale di 2 mi ha detto aumento dei piloti ucraini all’uso degli F16 di altri caccia di produzione incidentale un passo importante che permetterà agli alleati di fornire getta un certo momento l’ha detto che era generale della NATO jens stoltenberg arrivando al Palazzo Europa di Bruxelles per ...