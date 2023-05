Ultime Notizie Roma del 23-05-2023 ore 13 | 10

(Di martedì 23 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per affrontare l’emergenza maltempo in Emiliagna il governo sta pensando a risorse provenienti da lotteria aggiuntive e dalla ricavato dalle aste di auto sequestrata la criminalità organizzata lo ha fermato il viceministro dell’economia Maurizio Leo Ricordati che martedì sarà presentato un decreto legge in consiglio dei ministri e nello stesso Consiglio dei Ministri dovrebbero essere stanziati tra i 200 Ei 300 milioni di euro provenienti dal fondo per le emergenze Maria Giovanna maglie giornalista stagista è morta adopo una lunga malattia Aveva 70 anni a darne notizia è stata Francesca Ciao Chicca e su social ha riferito di esserle stata accanto gli ultimi momenti alla fine dello scorso anno era stata la stessa giornalista a ...

Gossip di oggi 23 maggio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 23 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di Elisabetta Canalis e le rivelazioni di Cristina Scuccia , oltre alla polemica tra Lazza e Damiano dei Maneskin . Ecco ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIeri notte gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Garibaldi , all'angolo con via Poerio, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha ...

Ucraina ultime notizie. Incursione di «partigiani della libertà» in 3 regioni russe. Residenti lasciano zone al confine Il Sole 24 ORE

In Consiglio dei ministri, inoltre, è attesa la formalizzazione della nomina di Andrea De Gennaro a comandante della Guardia di finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto e annunciato ...L'immagine dell'attentato al Pentagono che non è mai avvenuto è circolata ampiamente in rete, condivisa da diversi account Twitter verificati. Ed è andata in onda anche su Republic… Leggi ...