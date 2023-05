Ultime Notizie Roma del 23-05-2023 ore 12 | 10

(Di martedì 23 maggio 2023)dailynews radiogiornale appena ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale cortei manifestazioni centinaia di studenti coinvolti è l’evento principale che questa volta si tiene davanti all’aula bunker del carcere ucciardone di Palermo oggi 23 maggio il giorno della memoria e dell’impegno Antimafia come sempre ricco di appuntamenti un per ricordare il 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta sulla giornata della legalità intervenuto anche il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico bisogna viverlo ogni giorno Questo è il messaggio che dobbiamo dare i nostri studenti i nostri ragazzi la lotta per la legalità la lotta è una società più giusta più equa è più solidale deve essere fatto ogni giorno coi nostri comportamenti con la nostra azione è quello che vuole ...

Agli atavici problemi di gestione - tra sovraffollamento e carenza di personale - si è aggiunto, nelle24 - 48 ore, un malfunzionamento del sistema informatico. In particolare, il reparto di ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Zelensky visita il fronte di Donetsk. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - ROME, MAY 23 - Members of Italy's Last Generation (Ultima Generazione - UG) group staged another act of civil disobedience to highlight the need to tackle the climate crisis on Tuesday, when ...Metti in pausa Ad Blocker per continuare la navigazione sul nostro sito e per continuare a leggere GRATIS le news. Disabilita le impostazioni e aggiorna la pagina.