Ultime Notizie Roma del 23-05-2023 ore 08 | 10

(Di martedì 23 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno e quella difficile fare Conta dei danni causati dall’alluvione in Emiliagna fango e acqua continuano a sommergere vastissime arie la stima dei danni legati al maltempo che si è abbattuto è ancora abbastanza impossibile abbiamo avuto l’elenco dei Comuni da considerare alluvionati e sono circa 100 ha detto ieri il ministro dell’ambiente della sicurezza energetica Gilberto Pichetto fratin la prima fase Sicuramente quella relativa alla sospensione delle bollette aggiunto il ministro oggi si sa Consiglio dei Ministri a cui seguiranno riunione con il governatore Bonacini e rappresentanti dell’Emiliagna gli altri attacchi nella regione russa divengono dal confine con Ucraina i video diffusi su telegram a Mostrami elicotteri in azione diverse ipotesi il ...

L'immagine sarcastica e irridente consegnata dal capo dei mercenari del gruppo , , al suo canale preferito, Telegram, ritrae un cane in riva al mare che sorseggia una birra da una cannuccia. Ecco, ...Ottiene la somma di 71mila euro , dopo aver promesso ad una madre e una figlia di aiutarle nel riscatto di una casa popolare a Cava de' Tirreni , all'interno della quale le due donne già vivevano da ...A pochi giorni dal ballottaggio tra Luigi Mennella (centrosinistra) e Ciro Borriello (centrodestra) deflagra lo scontro in Fratelli d'Italia. Il partito si è spaccato sulla decisione dei dirigenti ...

L'inchiesta sulle terapie ai pazienti morti si allarga: sono stati riscontrati altri 10 casi nella Piana del Sele, in particolar modo a Battipaglia ...Per i costruttori significano 2 mila euro in più a veicolo e 12 mila euro in più per i mezzi pesanti. La dg De Vries: «Meglio sostituire i veicoli più anziani con modelli Euro 6/VI» ...