Ultime Notizie – Reddito | “per metà famiglie troppo basso rispetto a costo vita”

(Di martedì 23 maggio 2023) Sempre piùin Italia si trovano a vivere situazioni di indebitamento oltre a lamentare un generale peggioramento della propria situazione economica, determinata dalla crescita dell’inflazione, dalla perdita della capacità di spesa e dagli ancora elevati costi energetici. A rilevarlo è l’Osservatorio ‘SalvaLaTuaCasa’, promosso da Esdebitami Retake, società benefit operante nella consulenza del debito. Tra leche affermano di contrarre debiti o che prelevano risparmi per far quadrare il proprio bilancio, 1 su 2 dichiara che il proprioè inadeguatoaldella. Tra le motivazioni che contribuiscono a far crescere le difficoltà economiche degli italiani secondo l’indagine si aggiungono le elevate spese legate alla casa (27% degli intervistati), ...

Goldman Sacha ha ridotto la sua partecipazione in Intesa Sanpaolo dal 6,45% allo 0,89%. E' quanto risulta dallerilevazioni Consob, secondo le quali l'operazione e' avvenuta il 15 maggio. Nel dettaglio Goldman aveva una quota aggregata potenziale del 6,45%, della quale il 5,8% come strumenti finanziari. ...Siglata questa mattina a Palazzo Mosti la convenzione attraverso la quale il Comune di Benevento si impegna a garantire all'Agenzia campana per l'edilizia residenziale ( Acer ) l'accesso informatico ...Al via il 9,10 e 11 giugno a Campoli del Monte Taburno la 'Festa della Ciliegia' , l'evento targato Pro Loco 'Monte Taburno' con il patrocinio del Comune e dell' Unpli provincial e. Si ripropone, ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 23 maggio | Partigiani russi: «Non siamo stati annientati a... Corriere della Sera

Tragedia sulle strade di Roma dove un giovane che avrebbe compiuto 25 anni nei prossimi giorni è stato travolto e ucciso mentre tornava a casa con il suo monopattino. Dall'inizio del 2023 sono 58 le v ...Il dirigente del club veneto ha parlato a Tmw. Le sue parole sulla lotta promozione: GIOCARSELA. “Sulla carta Cagliari e Parma sono le squadre favorite. Ma il campo riserva delle sorprese in funzione ...