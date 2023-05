Ultime Notizie – Raccolta Raee e batterie | l’Italia ancora molto in ritardo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) l riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresenta una spina nel circuito virtuoso della transizione ecologica che vede protagonista. Si tratta dei(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): elettrodomestici, computer, smartphone, pannelli fotovoltaici, dispositivi medici e non solo. Per questa tipologia di rifiuti,si trova al quart’ultimo posto in Europa, con un tasso di riciclo del 32,1%. Erion (nato da esperienze di Ecodom e Remedia) è il più importante sistema italiano di responsabilità estesa del produttore per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici e per i rifiuti di prodotti del tabacco. Il direttore generale di Erion WEEE, Giorgio Arienti, intervistato da SostenibileOggi sulla situazione del riciclo dei. ...