Ultime Notizie – “Mourinho? Ci saranno momenti giusti per parlare del suo futuro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) Ildi Josésulla panchina della Roma? “Si parla di tante cose, se tutte fossero vere non avremmo potuto convivere tutti i giorni, riuscendo a mangiare insieme. Cie postiperdel, e non è certo oggi”. Così il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha risposto ieri in merito al destino del tecnico giallorosso. “Siamo orgogliosi del percorso fatto e del ‘way’, della sua leadership – ha aggiunto Pinto a Dazn, a pochi minuti dall’inizio del match con la Salernitana -. Speriamo che la finale (di Europa League a Budapest, ndr) non porti altre critiche, significherebbe che abbiamo vinto”. COSA DICONO I BOOKIES Nel valzer delle panchine, anche la Roma quindi, in attesa della finale di Europa ...