Ultime Notizie – la lezione della Spagna | 7 arresti

(Di martedì 23 maggio 2023) Sette persone sono state arrestate inin relazione a due episodi di razzismo contro Vinicius, attaccante brasiliano del Real Madrid. La polizia spagnola ha spiegato che trea Valencia erano legati ai cori “scimmia” e altri insulti razzisti rivolti alla stella brasiliana durante la partita che il Real Madrid ha giocato e perso al Mestalla di Valencia. Quattroa Madrid per l’impiccagione di un ‘manichino che indossava una maglia di Vincius vicino al campo di allenamento del Real Madrid a gennaio, ha detto la polizia. La partita di domenica a Valencia è stata interrotta per quasi 10 minuti dopo che Vinicius ha identificato un tifoso del Valencia che gli ha rivolto insulti razzisti. Il giocatore ha denunciato l’episodio sui social. Il Brasile ha protestato formalmente con l’ambasciatore spagnolo e Agence ...

Avrebbero cercato di truccare l'ultimo concorso in magistratura , bandito il 10 dicembre 2021 per 500 posti. E adesso, dopo essere finiti sul banco degli imputati con l'accusa di tentato abuso d'...È partito tutto con una sfida di cattivo gusto tra un cameriere e un pizzaiolo che lavoravano nello stesso ristorante, di fronte all'ingresso dei Musei vaticani. 'Scommetti 50 euro che riesco a ...... tra i migliori specialisti al mondo dellestagioni. In chiave italiana pure Jose Bencosme e ... che testa a testa: Filippo vince di un soffio Leggi i commenti Atletica: tutte le23 ...

Rai, Chiocci al Tg1 e Volpi a Rai Sport. Viale Mazzini, il pareggio FdI-Lega Corriere Roma

Oggi Enlighted, azienda leader nel settore proptech di proprietà di Siemens, ha annunciato un nuovo impegno con World Wrestling Entertainment (WWE) per sostenere la sua visione di una sede centrale in ...Il processo contro Donald Trump per il caso Stormy Daniels è stato fissato a New York per il 25 marzo 2024, quando sarà nel pieno la ...