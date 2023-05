Ultime Notizie – Digitale | già pronte 2 mln di caselle per la Pec europea

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) A diciotto anni dal suo lancio in Italia, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (Pec) continua a crescere a dimostrazione dell’utilità e della semplicità dello strumento. Sono quasi 2 milioni i clienti di Aruba, fa sapere la società, che hanno già attivato la Pecin soli due passaggi, aggiornando direttamente la propria casella Pec. Aruba ricorda che prossimamente, infatti, sarà possibile utilizzare la Pec in Europa per lo scambio sicuro di comunicazioni con valore legale. Grazie a questa importante evoluzione si attesterà l’identità del titolare della casella Pec. Questo attributo, aggiunge il player, andrà ad aggiungersi a quelli già esistenti ossia l’integrità del contenuto, l’ora e la data di invio e ricezione di un messaggio. Dunque lo strumento non cambia ma si evolve in chiave, mantenendo immutate le modalità di ...