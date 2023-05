Ultime Notizie – Digitale | 4 italiani su 10 non sanno cos’è un chatbot

(Di martedì 23 maggio 2023) Quattrosu dieci dichiarano di non sapere cheune l’86% sostiene di preferire il dialogo con un operatore umano ma le nuove generazioni sono più ottimiste sul progresso dell’Intelligenza Artificiale. Dai dati emersi dall’indagine che indigo.ai ha commissionato a Dynata il 30% di chi non lo ha mai usato unammette di non averlo trovato sui siti che ha visitato: la scarsa diffusione delin Italia è dovuta alla presenza, sui siti delle aziende, di tecnologie di vecchia generazione che hanno generato negli utenti una percezione negativa. Secondo l’indagine nella classifica degli strumenti più utilizzati per dialogare con le aziende, infatti, ilresta al terzo posto (47%) dopo email (73%) e call center (59%). Tra gli aspetti che dissuadono ...

webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Out anche Lasagna, il comunicato del club Roma, 23 mag. - Non arrivano buonesul fronte Verona in vista della . Servono tre punti alla squadra di Zaffaroni per credere ...terrà out per le...

Guerra Ucraina Russia. Medvedev: "gli F-16 avvicinano l'apocalisse nucleare". DIRETTA Sky Tg24

Nel giro di un paio di giorni, l’imminente PlayStation Showcase darà il via alla stagione estiva di annunci per tutta l’industria videoludica, tra Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward e, soprattutto, ...(Adnkronos) – “Sono stato in cura all’Istituto europeo di oncologia più volte. Quando sono tornato, 16 anni dopo la prima volta, era tutto cambiato. Mi sono trovato davanti a una macchina mostruosa ch ...