Ultime Notizie – Desenzano del Garda | incendio devasta commerciale ‘Le Vele’

(Di martedì 23 maggio 2023) normeoggi pomeriggio presso all’interno del centro‘Ledidel. Come si vede da alcuni video diffusi su Twitter, un’alta colonna di fumo denso nero si è elevato dall’edificio. Sul posto stanno i Vigili del fuoco.nte #al centro#LeVele di ##Brescia #Lagodipic.twitter.com/uDBVb6fyo6 — Giorgio Loda (@giorgioloda) May 23, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia. Medvedev: "gli F-16 avvicinano l'apocalisse nucleare". DIRETTA Sky Tg24

Nonostante l'ennesima prestazione sopra le righe, coronata dal successo per 3 a 2 sul campo della Ternana, non tutti i canarini schierati in campo dal tecnico Fabio Grosso nella trasferta di venerdì ...Il Cagliari di Claudio Ranieri si prepara per il primo match dei playoff. Terminata la regular season del campionato di Serie B, gli isolani si giocano le ultime carte per approdare in Serie A. I ...