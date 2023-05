Ultime Notizie – Damiano dei Maneskin nudo con una canna in bocca sui social | le reazioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) “Il tour è finito significa che staròa fumare canne tutto il giorno“. La frase pubblicata dal frontman deiDavid, su Instagram, accanto a una foto che lo ritrae sorridente e completamentesul letto, con un cuoricino nero a coprire le parti intime e con quello che sembra uno spinello in, non ha mancato di scatenare una reazione suideisui, il post di Lazza “Stai sempre c…’all’aria oh”, è la replica di Lazza al post. Post al qualedeinon ha replicato in alcun modo.deisui, le ...