Ultime Notizie – cosa dice il bilancio del colosso russo

(Di martedì 23 maggio 2023) I risultati di Gazprom sono un indicatore utile per capire il reale effetto delle sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Nel 2022 ildel gasha registrato un utile in calo del 41,4% rispetto all’anno precedente. Una flessione netta, che corrisponde al calo delle forniture verso l’Europa, ridotte dell’80% a fine 2022, solo in minima parte compensate dall’aumento che c’è stato verso l’Est asiatico, anche a causa delle infrastrutture che non sono in grado di sostenere importanti flussi aggiuntivi rispetto a quelli abituali. Il fatto che comunque si stia parlando di 14,2 mld di euro (1226 miliardi di Rubli) evidenzia però come il gas, nonostante il conflitto, resti una fonte di introiti fondamentale per Mosca e come una parte dell’effetto delle sanzioni sia vanificato dalle triangolazioni che, passando per i paesi amici, ...