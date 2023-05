Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | oggi le prime misure

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023) Maltempo in, ‘decreto Alluvioni’sul tavolo del Consiglio dei ministri, previsto in tarda mattina. Nel documento leper far fronte all’emergenza che ha messo in ginocchio la Regione. Nella giornata di ieri alcuni membri del governo, come il titolare dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fatin, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno indicato alcune delle norme previste, a partire da quelle fiscali, come la sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti tributari, sia per i cittadini che per le imprese locali. Lollobrigida ha assicurato che il suo ministero ha trovato “risorse pari ad almeno 100 milioni di euro per affrontare queste situazioni, servono però ...