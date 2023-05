Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | governo stanzia 2 miliardi Mercoledì lutto nazionale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 23 maggio 2023)in24 maggio 2023 è stata proclamata giornata di. Un’emergenza che ha fatto 15 vittime. L’ultima ritrovata oggi nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo nel ravennate. Il corpo, a quanto si apprende, sarebbe stato individuato dai soccorritori subacquei di Genova e Pescara. Per fronteggiare la situazione il Consiglio dei ministri ha varato il ‘decreto Alluvioni’, un provvedimento da 2con misure e risorse per far fronte all’emergenza che ha messo in ginocchio l’con misure che vanno dalle tasse alle bollette, dalla cassa integrazione al fondo per le imprese. “Primi interventi che consideriamo urgenti” spiega il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. ...