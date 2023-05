Ulivieri | «Inzaghi doveva solo aspettare i suoi calciatori»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Il presidente dell’Assoallenatori Renzoha parlato del momento di Simonee della stagione dell’Inter in diretta su Sportitalia. ATTESA – Renzoha commentato così la stagione dei nerazzurri in generale: «L’Inter gioca in un modo particolare con il suo 5-3-2.ha avuto un periodo particolare in cui gli attaccanti non segnavano, quindi c’era la difficoltà obiettiva di andare alla conclusione. Questi giocatori sono arrivati a stare molto bene e sono cresciuti nei risultati., nient’altro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la ...