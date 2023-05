Ue e G7 | i cavi sottomarini come asset strategico per la sicurezza delle reti

Leggi su formiche

(Di martedì 23 maggio 2023) La Global Gateway Strategy è un progetto della Commissione europea che, fra le varie iniziative, prevede di stendere un cavo sottomarino attraverso il Mar Nero e fino alla Georgia. Avviato nel 2021, il progetto è recentemente salito in cima alle priorità geopolitiche dell’Unione—rileva lo scorso 12 maggio 2023 un articolo del Financial Times— un modo per “ridurre la dipendenza della regione dalla connettività in fibra ottica che attraversa la Russia”. Contemporaneamente, il 20 maggio 2023, nell’ambito della riunione del G7 a Hiroshima, i presidenti di Giappone, Australia, India e Usa annunciano anche loro un rinnovato interesse per il potenziamento deiche attraversano le acque dell’Indo-Pacifico. L’obiettivo, non dichiarato ma abbastanza evidente, è analogo a quello europeo: creare alternative al routing ...