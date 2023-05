Udinese | Sottil | «Fatto un ottimo campionato | sulle difficoltà…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Le parole di Andrea, allenatore dell’, al termine della partita dei friulani contro la Sampdoria Andreaha parlato ai microfoni diTonight dopo il rinnovo con l’. PAROLE – «Mancano ancora due partite e ci auguriamo di finire il meglio possibile. È la mia prima stagione in Serie A quindi, questi ragazzi, li ringrazio davvero, sono stati il mio primo gruppo e li porterò sempre nel cuore. Mi hanno dato tanto e mi hanno seguito fin dal primo giorno. Ho vissuto momenti bellissimi con grandi risultati e momenti difficili, in cui ne siamo usciti sempre insieme. Penso di aver instaurato con loro un bellissimo rapporto a livello umano. Oggi abbiamo 46 punti e due partite alla fine. Grazie ancora ai ragazzi, secondo me abbiamoun ...