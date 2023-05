Ucraina | viceministro russo morto dopo malore in aereo | Prolungato di tre mesi l' arresto del reporter americano Gershkovich

leggi ancherusso muore dopo un volo da Cuba: aveva criticato guerra FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, Mosca annuncia presa di Bakhmut ma Kiev nega:......gli Usa hanno cercato di fare con la Cina facendola entrare nel Wto - ha spiegato il... Allo scoppio della guerra in, l'idea di Berlusconi era quella di dire: io conosco Putin e ...... fuggito dalla Russia poco dopo l'invasione dell', ha dichiarato su Telegram di aver parlato con Kucherenko 'pochi giorni' prima della fuga, affermando che il- critico della ...

Pyotr Kucherenko morto: chi era il viceministro russo contro l'invasione ucraina

La guerra in Ucraina giunge al giorno 454. La Commissione Ue ha dato il via libera a una nuova tranche di aiuti da 1,5 miliardi di euro per l'Ucraina. Si tratta della quarta tranche erogata da Bruxell ...Si è sentito male mentre in aereo tornava da un viaggio a Cuba il viceministro della Scienza e dell’Istruzione superiore russo Piotr Kucherenko, ...