Ucraina | via libera dall’Ue a nuovi aiuti per 1 | 5 miliardi Ma Orbán va contromano | «Kiev non vincerà mai questa guerra»

(Di martedì 23 maggio 2023) Viadella Commissione Ue a una nuova tranche difinanziari per 1,5di euro all’. «Con questo strumento, l’Unione europea cerca di aiutarea coprire il fabbisogno finanziario immediato, con un sostegno stabile, prevedibile e consistente nel 2023», spiega Bruxelles in una nota. Si tratta della quarta tranche erogatanell’ambito del pacchetto di assistenza macro-finanziaria da 18che consentirà a– ricorda il comunicato – di «continuare a pagare gli stipendi e pensioni e a mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite». Ma non solo: con il viapolitico a questo strumento, l’potrà ...

Joe Biden, ha dato illibera la scorsa settimana all'addestramento dei piloti di Kiev sui jet di fabbricazione americana di cui l'afferma di aver bisogno per combattere l'invasione della......a un prezzo molto più alto di quello a cui lo vendeva prima dell'invasione russa in'. Lo ... Per l'intero 2022, le esportazioni norvegesigasdotto sono state pari a 113 miliardi di metri ...

La fornitura dei jet, sostiene il Cremlino, «non potrà cambiare in modo fondamentale la situazione sul terreno» ...L'Ucraina prossima a ottenere i caccia F-16 occidentali ma secondo il generale Tricarico il jet non sarà un game changer per il conflitto ...