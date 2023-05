Ucraina | Putin | “Russia attraversa tempi difficili”

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirammette che “la”, ma sostiene che ciò unisce il Paese e rafforza l’orgoglio nazionale. “Sì, lastando, le cose non sono mai state facili, tuttavia, oggi assistiamo a un momento di consolidamento comune, che rende più forte il nostro orgoglio nazionale, mentre ci impegniamo in ogni modo per rafforzare le fondamenta della nostra spiritualità, creare le condizioni economiche, industriali e nell’istruzione dei nostri giovani per assicurare un futuro senza condizioni al nostro Paese”, ha detto, citato dalla Tass. “Dobbiamo essere più autosufficienti. Senza autosufficienza, non vi può essere ...