Ucraina | partigiani russi contro Putin | Basta dittatura | noi abbiamo preso tre città

23 mag 00:26 Usa: "Wagner vuole far transitare in Mali le armi per l'" Gli Stati Uniti stanno monitorando gli sforzi del gruppo Wagner di far transitare le armi dirette intramite il Mali. Lo afferma il dipartimento di Stato Usa, sottolineando come al momento non ci sono indicazioni che Wagner abbia avuto successo nella sua operazione. 'Siamo stati informati che ...Ma ieri si è assistito a veri e propri raid, rivendicati su Telegram daidi Freedom of ... Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ritiene che l'attacco costituisca una manovra'per ...La sottile linea rossa del confine trae Russia, è stata - forse, perchè le comunicazioni sono di incerta matrice - varcata per la prima volta in un anno e tre mesi di conflitto : le ostilità investono il territorio russo . Non più ...

Ucraina ultime notizie. Incursione di «partigiani della libertà» in 3 regioni russe. Residenti lasciano zone al confine Il Sole 24 ORE

Raid dall’Ucraina nella regione di Belgorod: "Non siamo nemici". Le due milizie sono formate da liberali ed estremisti di destra. Mosca accusa il governo di Zelensky. La replica: "Iniziativa autonoma" ...Varcata per la prima volta in 1 anno e 3 mesi di conflitto la linea di confine tra i due paesi. Guerra di comunicazione bellica: matrice delle incursioni incerta. Intelligence ucraina: "Autorità russe ...