Ucraina | Kiev | ‘per Orban Mosca non ha responsabilità? Cremlino sarà contento’

(Di martedì 23 maggio 2023), 23 mag. (Adnkronos) – “Ildovrebbe rallegrarsi: il capo del governo ungherese ha sollevato la Russia dalla propriaper la sua aggressione contro l’. L’anno scorso gli stessi politici affermavano che l’non avrebbe resistito per più di 72 ore. Si sbagliavano allora e si sbagliano adesso”. Lo ha scritto su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko, commentando l’ultima dichiarazione del primo ministro ungherese Viktor, secondo cui “non può vincere la guerra contro”. “Gli ucraini continueranno a combattere fino alla completa liberazione dei loro territori dall’occupazione russa – ha aggiunto Nikolenko – Questo è l’unico modo non solo per riportare la pace in ...

... al confine con l', dopo che è stata effettuata un'incursione armata da parte di quelli che ... emigrato afin dal 2019 e diventato cittadino ucraino.Via libera della Commissione Ue a una nuova tranche di aiuti finanziari per 1,5 miliardi di euro all'. "Con questo strumento, l'Unione europea cerca di aiutarea coprire il fabbisogno finanziario immediato, con un sostegno stabile, prevedibile e consistente nel 2023", spiega Bruxelles in ......che avengano forniti i jet F - 16. Fornitura che, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, "non potrà cambiare in modo fondamentale la situazione sul terreno" nel conflitto in. ...

(Analisi Difesa) Ad annunciarlo è stata la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar: le forze di Kiev, ha scritto su Telegram, hanno compiuto "alcuni progressi sul fianco nord e sud di Bakhmut" ...Dmitry Medvedev ha dichiarato che i sabotatori che hanno attuato l'incursione nella regione russa di Belgorod sono "farabutti" che non devono essere fatti prigionieri ma "distrutti come sorci" ...