Ucraina | dalla Commissione Ue aiuti per altri 1 | 5 miliardi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – LaEuropea ha effettuato oggi il quarto pagamento da 1,5di euro nell'ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria (AMF+) per l', del valore complessivo di 18di euro. Con questo strumento l'Unione cerca di aiutare l'a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti immediati, con un sostegno finanziario stabile nel 2023.“Questo sostegno – spiega lain una nota – aiuterà l'a continuare a pagare stipendi e pensioni e a mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per gli sfollati. Consentirà inoltre all'di garantire la stabilità macroeconomica e ripristinare le infrastrutture critiche distrutte ...