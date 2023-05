Ucraina | Bakhmut e tempi invio F-16 a Kiev | news sulla guerra

(Di martedì 23 maggio 2023): "Sotto nostro controllo estremità sudoccidentale di". Aeronautica Usa: "Necessari diversi mesi per forniture F-16"continua a tenere sotto controllo un’area disituata all’estremità sudoccidentale della città. Ad annunciarlo è stata la viceministra della Difesa, Hanna Maliar: le nostre forze – ha scritto su Telegram – hanno compiuto “alcuni progressi sul fianco nord e sud di”, precisando poi che gli scontri sono diminuiti all’interno della città. Ci vorranno “diversi mesi, nella migliore delle ipotesi” per portare i caccia F-16 in. Lo ha detto il segretario dell’aeronautica Usa Frank Kendall, aggiungendo che molti dettagli su come portare a termine l’operazione “sono ancora allo studio”. Si tratterebbe in ogni caso ...

In spalla troviamo la guerra in('Incursori Kiev portano la guerra in terra russa. Raid su Belgorod' e 'Il sindaco di: Ci riprenderemo la città'). Subito sotto troviamo l'intervista a ......mesi per forniture F - 16" Kiev continua a tenere sotto controllo un'area disituata all'estremità sudoccidentale della città . Ad annunciarlo è stata la viceministra della Difesa, ...23 Maggio 2023 Torna a rullare il tamburo di Kattrin contro le ingiustizie e la guerra soprattutto. Accade proprio nei giorni in cui cadela cittàmessa a ferro e fuoco dall'esercito russo e dai mercenari della Wagne r. Ormai non resta più niente di quella città di 77 mila abitanti dove lavoravano metallurgici, vignaioli ...

Guerra Ucraina, diretta oggi martedì 23 maggio. Dopo un anno e tre mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina, le ostilità investono il territorio russo. Non più ...Due organizzazioni antiputiniane rivendicano l’occupazione della città di Belgorod, in territorio russo. Kiev si dichiara estranea, ma è difficile che i ribelli agiscano in totale autonomia. La vendet ...