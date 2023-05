Ucraina | attivati 10 miliardi Ue per il supporto militare

(Di martedì 23 maggio 2023) "Tutti insieme in questo momento, e anche grazie all'European Peace Facility, abbiamo mobilitato 10di euro per ilall'". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue ...

"Tutti insieme in questo momento, e anche grazie all'European Peace Facility, abbiamo mobilitato 10 miliardi di euro per il supporto militare all'". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e la difesa, Josep Borrell, in ingresso al Consiglio dell'Ue per la Difesa. "E' piu' di quanto ci aspettassimo", ha aggiunto. ...I reparti di Mosca (aviazione compresa, specie elicotteri Mi - 8) si sonoper respingere l'... Il governo ucraino ha immediatamente respinto qualsiasi accusa: 'L'osserva con interesse ...... è stata nuovamente tagliata fuori dalla rete elettrica. Lo annuncia l'amministrazione ... Per garantire il funzionamento della centrale sono statigeneratori diesel d'emergenza. Il ...

"L'addestramento dei piloti per gli F-16 è già iniziato in diversi paesi. Servirà del tempo ma prima è meglio è. La porta è aperta per la fornitura dei jet. È ...