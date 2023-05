(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – Il Centro di controllo della difesa nazionale russa ha affermato che uncaccia russo Su-27 hato questo pomeriggio dueamericani B-1B sul mar, vicino alla frontiera russa. A quanto si legge sull’agenzia stampa russa Interfax, i dueamericani avevano violato “la zona di sorveglianza aerea” russa. Dopo il loro ritiro anche il Su-27 ha fatto ritorno alla sua base. “Il caccia russo si è alzato in volo conformemente alle norme internazionali sull’uso dello spazio. Non permettiamo violazioni del confine della Federazione Russa”, hanno reso noto le autorità militari di Mosca. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ucraina, aereo Russia intercetta due bombardieri Usa sul Baltico Adnkronos

Il Cremlino: «Uccisi 70 terroristi sul nostro territorio» Gli incursori: «Falso, avanti per la liberazione della Russia». Putin: momenti difficili. Zelensky al fronte