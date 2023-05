Tuttosport – Juve | non è finita Perché i sei punti in palio sono ancora preziosi

(Di martedì 23 maggio 2023) 2023-05-23 01:40:00 Torino, l’ultimo titolo di: EMPOLI – Tutto finito con il ko di Empoli, per lantus? No,è la corsa alla Champions League, se non per la matematica checonsentirebbe di raggiungere il quarto posto. I seiin, tre domenica con il Milan e altrettanti a Udine all’ultima giornata,comunqueper acciuffare almeno la qualificazione all’Europa League o alla Conference. Qualificazione che peraltro potrebbe arrivare anche mercoledì se l’Inter battesse la Fiorentina in finale di Coppa Italia, rendendo valido per la Conference il settimo posto dei bianconeri, irraggiungibili per il Monza., sei, paracadute ...

, sei punti, paracadute Uefa Qualificazione preziosa non solo per giocare in Europa , seppure non sul palco più prestigioso, ma anche per fare da paracadute. Forse soprattutto per fare da ...20:35 Serie A, la nuova classifica dopo il - 10 allaIn seguito ai 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus la classifica di Serie A cambia così: la Lazio è attualmente seconda, l'Inter ...Non sembra esserci nessun difensore dellaa tenerlo in gioco. Akpa - Akpro in fuorigioco Check di Doveri, Ayroldi convalida Il gol viene convalidato a seguito del check del Var Doveri: prima ...

MENDOZA (Argentina) - Partono anche i gurppi E ed F del Mondiale Under 20, iniziato alla grande dall'Italia con il successo sul Brasile, e anon mancano le sorprese. Nel girone F arriva la sconfitta ...