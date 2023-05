TuttoPizza | torna di segno positivo il trend della pizza

NAPOLI .alla Mostra d'Oltremare di Napoli la più importante fiera internazionale del comparto pizza. Dal 22 al 24 maggio,, alla sua sesta edizione, per addetti ai lavori nel settore a forte tradizione partenopea che è quello della pizza. Saranno tre giorni di scambi commerciali per sviluppare incontri ...NAPOLI .alla Mostra d'Oltremare di Napoli la più importante fiera internazionale del comparto pizza. Dal 22 al 24 maggio,, alla sua sesta edizione, per addetti ai lavori nel settore a forte tradizione partenopea che è quello della pizza. Saranno tre giorni di scambi commerciali per sviluppare incontri ...

Cresce il numero delle pizzerie e il fatturato è tornato ai livelli ante Covid del 2019, nonostante gli aumenti delle materie prime e energetici: è stata completamente recuperata la perdita del 40% de ...