(Di martedì 23 maggio 2023) L’istagufa contro lain vista della finale di Coppa con l’. Poi ironizza sulla finale dicontro il Manchester City IRONIA ? Sempre simpatico e ironico Leonel trattare tematiche sull’: «I tifosi della, guidati da Matteo Renzi, stanno giàla vittoria in finale di Coppa Italia contro l’? Il Manchester City non può tenere a riposo Haaland, De Bruyne, Grealish e Bernardo Silva? Si sono spesi tanto per vincere la Premier League. Nel Manchester City va in panchina il centravanti titolare dell’Argentina campione del Mondo. Noi mandiamo in campo i nostri stoici combattenti: Darmian, Barella, Acerbi, Lautaro Martinez». Le ...

L'arbitro Maria Marotta di Sapri dirigerà Lecce - Atalanta mentre per Sampdoria -il fischietto di Eugenio - Scarpa di Collegno e per Sassuolo - Frosinone c'è Niccolòdi Firenze. ......Ubaldi di Roma 1 mentre il derby Milan - Inter delle 19 è affidato al fischietto di Niccolò... Per- Lecce troviamo l'arbitro Stefano Nicolini di Brescia mentre Cagliari - Bologna ...... 2 - 1 in Serie B il 30 maggio 1999, con i gol di Mario Lemme e Massimo Oddo (Francescoper ... dopo la vittoria sulla, hanno celebrato la conquista dello scudetto con una super festa ...

Turrini: «Fiorentina Sta già festeggiando. A Istanbul Inter stoica» Inter-News.it

Spettacolo all'U-Power Stadium alle 15 tra i padroni di casa del Monza e i campioni d'Italia del Napoli per la 35esima giornata di Serie A. Redazione ITASportPress Monza-Napoli scendono in campo oggi, ...Le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata del campionato Primavera 1 2022/2023 in programma il 12 e 13 maggio ...