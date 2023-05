Turchia | Erdogan verso la rielezione ma l’avversario Kilicdaroglu non molla

(Di martedì 23 maggio 2023) Secondo gli ultimi sondaggi e dopo l'endorsement da parte del terzo candidato, il kingmaker Ogan, la strada per ladel presidente turco Recep Tayyipsembra spianata, ma il candidato dell'opposizione turca Kemalnon intende arrendersi e, in vista del ballottaggio di domenica 28 maggio, ha alzato i toni per conquistare indecisi, giovani e nazionalisti.ha ulteriormente spinto su una delle sue promesse elettorali, il rimpatrio dei rifugiati siriani: nella campagna per il primo turno il leader dell'opposizione aveva parlato di un'operazione graduale, in due anni e su base volontaria, con l'aiuto di finanziamenti dell'Unione europea per costruire case, scuole, ospedali e altri servizi in Siria. Ma dopo il voto del 15 maggio,ha accusato il governo di ...

...disono venuti a cercarmi. Oltre a cucinare scrivo, e ciò che scrivevo era scomodo per il regime. Mi hanno offerto 20.000 euro per il ristorante a patto che lasciassi subito la. Si ...Questo numero aumenterà man mano che le organizzazioni terroristiche saranno spazzate via in Siria" e ha aggiunto che "i confini dellasono più sicuri che mai".ha chiuso il primo ...Nei giorni scorsi,aveva affermato che avrebbe "incoraggiato" 1 milione di siriani - sui quasi 4 milioni che vivono in- a tornare in patria. . 23 maggio 2023

