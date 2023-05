Tumori Piovani | “Ho scritto un concerto sulla macchina mostruosa che mi ha curato”

(Di martedì 23 maggio 2023) Il musicista racconta la sua esperienza con il cancro dal palco di 'Ieo per le donne' a Milano “Sono stato in cura all’Istituto europeo di oncologia più volte. Quando sono tornato, 16 anni dopo la prima volta, era tutto cambiato. Mi sono trovato davanti a unache sembrava un incrocio fra un essere preistorico e una trivella del petrolio. Unache mi girava intorno mentre io ero immobile. Mi guardava, aveva gli occhi, si muoveva a modo suo, poi si fermava. E io restavo paralizzato. Poi, mi hanno spiegato, dava un ok che veniva ribadito dai professori, e sparava delle radiazioni. Io con questo essere ho vissuto qualche settimana e, alla fine di questa esperienza, uno dei modi che ho trovato per metabolizzarla bene è stato scrivere unper clarinetto e orchestra dedicato a questa ...

Una qualità cruciale per tumori complessi in aree delicate e insidiose. Piovani ha evidenziato con la sua esperienza anche come la tecnologia si sia evoluta nel tempo. “La prima volta che le macchine ...Un suo concerto per clarinetto e orchestra porta il nome di una macchina per la radioterapia a cui si è affidato anni fa. Oggi, ospite a Milano ...