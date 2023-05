Tumori Piovani | “Ho scritto un concerto sulla macchina mostruosa che mi ha curato”

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – “Sono stato in cura all’Istituto europeo di oncologia più volte. Quando sono tornato, 16 anni dopo la prima volta, era tutto cambiato. Mi sono trovato davanti a unache sembrava un incrocio fra un essere preistorico e una trivella del petrolio. Unache mi girava intorno mentre io ero immobile. Mi guardava, aveva gli occhi, si muoveva a modo suo, poi si fermava. E io restavo paralizzato. Poi, mi hanno spiegato, dava un ok che veniva ribadito dai professori, e sparava delle radiazioni. Io con questo essere ho vissuto qualche settimana e, alla fine di questa esperienza, uno dei modi che ho trovato per metabolizzarla bene è stato scrivere unper clarinetto e orchestra dedicato a questa, che si chiamava ‘cyberknife'”. E’ il racconto di Nicola ...

Una qualità cruciale percomplessi in aree delicate e insidiose.ha evidenziato con la sua esperienza anche come la tecnologia si sia evoluta nel tempo. "La prima volta che le macchine ...... con una percentuale di guarigione che oggi per iiniziali supera il 95% dei casi, e quello ... Nicolae Mario Calabresi. "Innanzitutto ci sono nuove cure - osserva Veronesi - Sono ...Una qualità cruciale percomplessi in aree delicate e insidiose.ha evidenziato con la sua esperienza anche come la tecnologia si sia evoluta nel tempo. "La prima volta che le macchine ...

Piovani e il cancro: "Io e il concerto sulla macchina mostruosa che ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...(Adnkronos) – “Sono stato in cura all’Istituto europeo di oncologia più volte. Quando sono tornato, 16 anni dopo la prima volta, era tutto cambiato. Mi sono trovato davanti a una macchina mostruosa ch ...