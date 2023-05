Trofeo Bonfiglio 2023 | bene De Marchi e Urgesi | avanti anche Cinà e Lucchini 8 azzurri al secondo turno

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Buona la prima, anzi buona la quarta per Andrea De, che dopo aver superato le qualificazioni del-Internazionali d’Italia Juniores vincendo tre partite, ha debuttato con una vittorianel tabellone principale. Sconfitto con il punteggio di 6-4 6-1 in 1h25? il ceco Brunclik. “Sono soddisfatto del mio livello. Inizialmente ero un po’ in difficoltà, ma poi mi sono sentito sempre meglio ed è andata. Quando c’è da lottare mi sento sempre a mio agio” ha commentato a caldo ai canali ufficiali del torneo il giovane azzurro, numero 238 del ranking Itf. SorrideFederico, figlio di Francesco, celebre coach di Roberta Vinci, capace di superare in rimonta l’australiano Jones per 4-6 6-3 6-4. Il 16enne ha avuto bisogno di ben 2h16? per ...