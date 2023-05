Trofeo Bonfiglio 2023 | avanzano due talenti “made in Foligno” | subito fuori Bondioli

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa entra nel vivo la sessantatreesima edizione del– Internazionali d’Italia Juniores, storico evento del circuito ITF Under 18, con la prima giornata dei tabelloni principali. Si sono giocati quest’oggi qualcosa come 44 incontri nei due tabelloni del singolare, distribuiti sui dieci campi in terra rossa del circolo meneghino, dove torna il sole finalmente e in particolare illumina la città diinfatti al secondo turno due “prodotti”in Tennis Training School della città umbra, a cominciare dal diciassettenne Gabriele Vulpitta (66 Itf) che ha sovvertito il pronostico contro la testa di serie numero dieci, il giapponese Rei Sakamoto, battuto 6-3 4-6 6-4 con un tennis aggressivo e dinamico in due estenuanti ore e trentotto ...